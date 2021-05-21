Москва, 21 мая, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В России началось серийное производство боевых роботов для нужд вооруженных сил. Об этом 21 мая сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках марафона «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Минобороны отметил, что эти виды боевой техники оснащены не только современной электроникой, но и обладают искусственным интеллектом. Это позволяет им вести бой самостоятельно.

«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать. Я не могу обойти и то, что называется оружием завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа», — сказал Шойгу.