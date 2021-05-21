Москва, , 17:51 — REGNUM Ярославская область является отличным регионом для использования всех возможностей карты «Тройка», сообщил 21 мая вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

«Тройка» пока начала работать на четырёх маршрутах Ярославской области. Ликсутов обратил внимание, что Ярославская область привлекает путешественников.

«Для экосистемы карты «Тройка» это отличный регион, чтобы показать все свои возможности, например, подключение городских сервисов, когда «Тройка» становится универсальным ключом к музеям и достопримечательностям города», — сказал он.

Вице-мэр отметил, что этим ключом может стать «Тройка» любого региона.