Рязань, , 17:49 — REGNUM Третий Всероссийский этап конкурса «Авиадартс — 2021» начался 21 мая на аэродроме Дягилево в Рязани. В соревнованиях участвуют более 50 экипажей лётчиков, сообщает пресс-служба правительства региона.

В отборочных этапах конкурса приняли участие свыше 200 экипажей Воздушно-космических сил России. Лучшие экипажи прибыли на финал в Рязань. Лётчикам предстоит соревноваться в точности стрельбы из авиационных пушек, бомбометании по наземным целям, а также выброске грузов на точность и тушении пожаров. По словам начальника управления боевой подготовки Воздушно-космических сил РФ Павла Молчанова, соревнования по воздушной выучке как часть всеармейских военных игр наряду с танковым биатлоном приобрели международный уровень.

«Это большая честь для нашего края, который во все времена славился своими воинскими традициями. Благодарен Министерству обороны России и командованию Воздушно-космических сил за доверие и выбор региона в качестве постоянной базы проведения соревнований», — отметил на церемонии открытия конкурса губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Всероссийские соревнования продлятся до 5 июня.