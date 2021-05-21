Рязань, 21 мая 2021, 17:49 — REGNUM Третий Всероссийский этап конкурса «Авиадартс — 2021» начался 21 мая на аэродроме Дягилево в Рязани. В соревнованиях участвуют более 50 экипажей лётчиков, сообщает пресс-служба правительства региона.
В отборочных этапах конкурса приняли участие свыше 200 экипажей Воздушно-космических сил России. Лучшие экипажи прибыли на финал в Рязань. Лётчикам предстоит соревноваться в точности стрельбы из авиационных пушек, бомбометании по наземным целям, а также выброске грузов на точность и тушении пожаров. По словам начальника управления боевой подготовки Воздушно-космических сил РФ Павла Молчанова, соревнования по воздушной выучке как часть всеармейских военных игр наряду с танковым биатлоном приобрели международный уровень.
Всероссийские соревнования продлятся до 5 июня.