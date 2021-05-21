Екатеринбург, , 17:49 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску построить завод на Среднем Урале. Приглашение глава региона разместил в Instagram.

Ранее Маск анонсировал возможное появление завода по производству электромобилей в России. По мнению Куйвашева, «идеальной площадкой» для размещения производства является особая экономическая зона «Титановая долина» в Верхней Салде.

«Господин Маск, приглашаю вас в июле в Екатеринбург на международную промышленную выставку ИННОПРОМ, чтобы обсудить возможности и детали проекта», — написал губернатор.

Куйвашев добавил, что в «Титановой долине» есть льготы для инвесторов, и расходы на размещения завода можно сократить на 30%. Свердловская область является индустриальный регионом, обладающим «инновационным потенциалом», уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, также Маск допустил строительство завода не только на территории России, но и в Казахстане, а также в других странах СНГ.

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