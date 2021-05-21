Москва, , 17:52 — REGNUM Свыше 300 видов вооружения испытала Россия в Сирии. Об этом 21 мая сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках марафона «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эти испытания позволили выявить в уже принятых на вооружениях образцах оружия и военной техники ряд недостатков. Речь идет в том числе о системах связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Прямо вам скажу, что мы там встретили очень большое количество неприятных неожиданностей. Я их мягко, может быть, называю. То оружие, которое принято на вооружение, прошло государственные испытания, таковым по сути своей не является. Мы почти полтора десятка просто сняли с вооружения вообще и перестали производить», — отметил министр.

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