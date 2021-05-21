Санкт-Петербург, 21 мая, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В ходе проведения десятого Международного военно-морского салона «МВМС-2021», который состоится с 23 по 27 июня в Петербурге, на демонстрационной площадке будет представлено более 20 кораблей, катеров и судов Военно-морского флота РФ и Пограничной службы ФСБ России.

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли и катера на МВМС-2019

Площадка для показа военно-морской техники будет оборудована у причалов порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» («Морской фасад»), сообщает 21 мая «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу салона.

Как отмечается, в экспозицию у причалов «Морского фасада», в частности, войдут дизель-электрическая подлодка проекта 677Э, большая дизель-электрическая подлодка проекта 636, фрегат проекта 22 350, корвет проекта 20 380 «Стойкий», малый ракетный корабль проекта 21 631 «Серпухов», патрульный корабль проекта 22 160 «Дмитрий Рогачев», малый ракетный корабль проекта 22 800 «Одинцово», патрульный катер проекта 03160 «П-461», противоминный корабль базовой зоны проекта 12 701 «Александр Обухов» и другие современные образцы военно-морской техники ВМФ и Погранслужбы ФСБ.

Напомним, впервые Морской салон, проводимый с 2003 года раз в два года, состоится не в выставочном комплексе «Ленэкспо», а на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Как известно, в «Ленэкспо» развернут временный госпиталь для пациентов с COVID-19, а кроме того, проект планировки территории, включающей «Ленэкспо», утвержден для возведения объектов капитального строительства.

На «МВМС-2021» будут представлены образцы морского оружия, вооружения и военно-морской техники, а также технологии, базирующиеся на новейших разработках ведущих российских и зарубежных фирм. Содержание тематики форума: кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии.