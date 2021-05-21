Москва, , 17:42 — REGNUM Московский городской суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции об обращении в пользу государства 32,5 млрд рублей, принадлежавших экс-министру по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом сообщили 21 мая в пресс-службе суда.

В октябре 2020 года Гагаринский районный суд Москвы по иску прокуратуры взыскал 32,5 млрд рублей с Михаила Абызова и пяти связанных с ним иностранных компаний — Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Ltd и Vantroso Traiding Ltd.

Истец указал, что в 2012—2018 годах Абызов систематически нарушал установленный законом запрет на участие госслужащих в коммерческих компаниях, данные об этом виде имущества не декларировались, а экс-министр продолжал извлекать доходы из деятельности компаний.

Гагаринский суд признал денежные средства по сделкам, совершённым с подконтрольными компаниями экс-министра, незаконным доходом, и постановил изъять их в пользу государства. Ответчики не согласились с данным вердиктом и пытались обжаловать его.

Напомним, Михаил Абызов был арестован в марте 2019 года. Ему и ещё 12 предполагаемым соучастникам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения по статьям «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения», «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления», «Коммерческий подкуп», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».