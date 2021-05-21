Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Производители вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson пообещали предоставить 3,5 млрд доз препарата в страны с низким уровнем доходов, сообщает 21 мая CNN.

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Данное заявление было сделано в ходе саммита G20 по здравоохранению. Компании согласились снизить цены на лекарства и продать вакцины по себестоимости. Точные сроки на данный момент неизвестны, но план обещают выполнить к 2022 году.

При этом фирмы Moderna и Johnson&Johnson заявили о готовности поставить вакцины через международный механизм COVAX.

ИА REGNUM напоминает, Covax Facility — это фонд для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Программа уже собрала $6,6 млрд из $8,3 млрд, необходимых для обеспечения поставок вакцин от коронавируса.