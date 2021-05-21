Саров, Нижегородская область, , 17:39 — REGNUM В городе Сарове сегодня, 21 мая, открыли памятник нобелевскому лауреату, академику Андрею Сахарову в честь столетия ученого. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В церемонии открытия монумента приняли участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент Российской Академии наук Александр Сергеев, директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков и руководство области.

Глава федерального ядерного центра отметил, что свои главные научные результаты академик Сахаров получил именно на саровской земле.

Руководитель «Росатома» в свою очередь Алексей Лихачев выразил уверенность в том, что памятник Сахарову станет достопримечательностью Сарова, где будущие лауреаты Нобелевской премии будут обдумывать новые открытия.