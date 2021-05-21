Киев, , 17:39 — REGNUM Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте для лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене.

Соответствующее решение суд принял сегодня, 21 мая.

Суд отмечает, что решение о нахождении под круглосуточным домашним арестом не подлежит дальнейшему обжалованию.

Напомним, что адвокаты депутата просили суд отпустить его на поруки 26 депутатов Верховной рады нынешнего созыва, заявляя о политически мотивированных преследованиях, а сторона обвинения ходатайствовала об аресте Медведчука с правом внесения около 300 млн гривен залога.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Медведчуку и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов. 13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.