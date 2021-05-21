Подгорица, , 17:43 — REGNUM В Черногории 21 мая празднуется День независимости — в память о том дне, когда решением большинства граждан на референдуме эта страна отделилась от союза с Сербией. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Референдум о независимости прошёл 21 мая 2006 года. На нём была зафиксирована высокая явка граждан — до 86,5%, из которых независимость Черногории поддержали 55,5%, в то время как за сохранение союзного государства Сербии и Черногории проголосовали 44,5% избирателей.

Специфика этого голосования заключалась в рекомендации Европейского союза о том, что для достижения успеха референдума было необходимо, чтобы независимость поддержало более 55% избирателей.

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