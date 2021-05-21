Обоянь, , 17:35 — REGNUM В Курской области суд продлил срок содержания под стражей 34-летнему местному жителю, которому предъявлены обвинения сразу по нескольким уголовным статьям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Обоянского районного суда.

По версии следствия, в 2016, 2017 и 2017 году он совершил половые сношения со своей знакомой, используя её беспомощное состояние. При этом мужчина знал, что девочке не исполнилось 14 лет.

В январе 2021 года обвиняемый во время ссоры угрожал убить свою односельчанку. Также следователи считают, что в марте 2021 года он управлял автомобилем в нетрезвом виде, но от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. При этом ранее он уже был судим по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».