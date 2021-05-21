Киев, , 17:31 — REGNUM Одесский апелляционный суд только 31 мая объявит свое решение по жалобе на приговор радикалам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку.

Соответствующее решение в суде огласили сегодня, 21 мая, после завершения дебатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в феврале Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко и Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2014 году местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку, а в апреле Одесский апелляционный суд изменил радикалам меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Вместе с тем, адвокаты Стерненко и Демчука настаивают на полной невиновности и просят апелляционный суд вообще отменить приговор Приморского райсуда.

Стерненко отрицает свою причастность к похищению и настаивает на политической мотивированности дела. Его сторонники с февраля провели ряд масштабных протестных акций в Киеве, одна из которых закончилась погромом здания офиса президента Украины.