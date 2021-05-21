Минск, , 17:54 — REGNUM Телеведущая и певица Ольга Бузова приняла решение переехать в Белоруссию. Об этом она сообщила 21 мая в своём Instagram-аккаунте.

«Я приняла решение переехать в Беларусь, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника шоу «X-Factor», — рассказала телеведущая. Также Бузова напомнила подписчикам, что любой желающий может пройти кастинг для участия в шоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова станет одним из наставников «X-Factor Беларусь». Коллегами телеведущей по проекту станут певец Руслан Алехно, музыкальный критик Сергей Соседов и рэпер Серёга (настоящее имя — Сергей Пархоменко).

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