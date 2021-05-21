Нижний Новгород, , 17:27 — REGNUM На строительство трех новых станций метро в Нижнем Новгороде потребуется не 50 млрд рублей, как предполагалось ранее, а 55,5 млрд рублей, передают нижегородские СМИ.

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При этом планируется продлить Автозаводскую ветку метро до станции «Сенной» и Сормовско-Мещерскую линию от станции «Буревестник» до станции «Сормовская» или же до станции «Варя».

На реализацию первого проекта планируют потратить около 36,5 млрд рублей, а на второй проект — не менее 19 млрд рублей.

По прогнозам специалистов регионального министерства транспорта, расширение сети нижегородского метрополитена будет способствовать увеличению пассажиропотока на 17,5 млн человек в год.

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