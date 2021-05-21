Нижний Новгород, 21 мая, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В Нижегородской области ввели запрет на посещение лесов в период с 21 по 25 мая из-за резкого увеличения рисков возникновения пожаров. Об этом сообщили в региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

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В ведомстве отмечают, что в Нижнем Новгороде и других городах региона установлен IV класс пожароопасности, специалисты прогнозируют рост числа очагов и площадей лесных пожаров.

ИА REGNUM напоминает, что с 19 апреля 2021 года в Нижегородской области введен особый противопожарный режим. На время его действия установлен запрет на использование мангалов, разведение костров и сжигание мусора на землях сельхозназначения и лесного фонда, в населенных пунктах и на прилегающих территориях, пал травы и проведение иных пожароопасных работ.

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