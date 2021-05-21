Москва, , 17:36 — REGNUM Возможность удаленной работы пока не приведет к массовому оттоку людей из Москвы. Об этом 21 мая заявил мэр столицы Сергея Собянин на на марафоне «Новое знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос о возможности работы на московские компании из небольших населенных пунктов, глава столицы заявил, что одним заработком денег жизнь человека ограничиваться не может.

«Живите в небольшом поселении и зарабатывайте. А пообщаться? А посидеть в кафе? А сходить в кино? А где? Ау, соседи! Человек же социальное животное. Ему помимо того, что хороший корм, еще надо пообщаться. Почему большие города настолько притягательны: потому что здесь хорошее образование, культурная среда, общение, да и работодателю тоже надо пообщаться с вами. Поэтому какая-то часть людей будет продолжать работать на удаленке, но я думаю, рано говорить о том, что мы все уедем из Москвы», — сказал Собянин.

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