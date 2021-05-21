Бишкек, , 17:25 — REGNUM Южнокорейская корпорация «BS Group» открыла в международном аэропорту «Манас» лабораторию ПЦР-тестирования на коронавирус. Об этом стало известно в ходе встречи председателя кабинета министров Киргизии Улукбека Марипова с главой корпорации Пак Хё Рин.

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По её словам, в новой лаборатории ежедневно ПЦР-тестирование смогут пройти около 14 тысяч авиапассажиров, а результаты будут готовы уже через час после сдачи теста.

«Учитывая скорое начало туристического сезона в стране, открытие такой лаборатории на территории республики имеет большое значение в плане привлечения туристов. Это, безусловно, будет способствовать увеличению туристического потока в страну», — подчеркнула Пак Хё Рин.

В свою очередь глава правительства Киргизии выразил надежду на расширение сотрудничества с корпорацией «BS Group» не только в сфере медицины, но и в других отраслях экономики.

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