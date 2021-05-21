Калуга, 21 мая, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Инфляция в Калужской области в апреле 2021 года замедлилась до 5,9%, сообщает 21 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужского отделения Банка России Ирину Карлаш.

Cbr.ru В мясном супермаркете.

Снижение в Калужской области годового прироста потребительских цен было ожидаемым, как и по России в целом. Во многом это произошло за счет эффекта базы: в апреле 2020 года при переходе граждан к самоизоляции и на фоне ослабления рубля отмечалось ускорение роста цен на продовольствие. Дополнительным фактором для замедления роста в апреле 2021 года стала нормализация поставок из-за рубежа и увеличение предложения импортных фруктов и овощей за счёт расширения географии поставщиков. Объемы предложения и спроса всегда находят отражение в показателях инфляции. К примеру, стоило в регионе открыться новой торговой сети, которая реализует мясо и мясные изделия, покупатели заметили изменение цен на эти продукты.

«Замедление роста цен на мясную продукцию оказало в апреле значимое воздействие на снижение инфляции в регионе. Открытие точек продаж новой торговой сети в Калужской области привело к росту конкуренции. В результате некоторые виды колбас стоили дешевле, чем в апреле 2020 года», — отметила Ирина Карлаш.

По прогнозу, годовая инфляция в целом по России может вернуться к цели Банка России в середине 2022 года и находиться вблизи 4% в дальнейшем.