Москва, , 17:23 — REGNUM Спецподразделения Федеральной таможенной службы, ФСБ и МВД России при участии госкомитета нацбезопасности Киргизии провели ряд успешных операций и изъяли в общей сложности 810 кг героина, который везли из Афганистана, Ирана и Пакистан в Европейский союз.

Силовикам удалось пресечь деятельность международной преступной группы, участники которой намеревались осуществлять контрабанду тяжелых наркотиков партиями по 200 кг в Нидерланды.

Задержаны исполнители, пособники и организаторы контрабандного канала из числа иностранных граждан, в том числе и граждан стран Евросоюза.

Против них возбудили уголовные дела по статье «Контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Теперь наркотранзитерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного тюремного заключения.

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