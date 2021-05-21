Орел, , 17:23 — REGNUM Построить завод Tesla в Орловской области предложил Илону Маску губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом в своём телеграм-канале написал советник губернатора Андрей Лежнев 21 мая.

«Орел — символ преодоления, полета, бесстрашия и покорения вершин. Орел — символ результата, он всегда достигает цели и всегда побеждает. Разве эти качества и философия не объединяют Орел с компанией Tesla?», — цитирует Лежнев губернатора.

«Орел, Орловская область, Россия — лучший старт выхода Tesla на российский рынок. Для размещения производств Tesla у нас уникальные предложения и эксклюзивные приоритеты. Наши гостеприимство, партнерство, логистика, трудовые ресурсы, инфраструктура, промышленные традиции, инвестиционные возможности, преференции раскроют для Вас Россию как надежного и выгодного партнера. Станьте первым в России и первым в Орловской области!» — предложил Маску орловский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, миллиардер Илон Маск 21 мая во время выступления на российском марафоне «Новое знание» заявил о намерении запустить Tesla в России.