Таганрог, Ростовская область, , 17:23 — REGNUM Третьеклассник, который осыпал учителя начальных классов школы № 8 города Таганрога угрозами, растёт в полной семье, на учёте в полиции или социальных службах не состоит.

Как уверяет мать ребёнка, педагог сама виновата в случившемся, так как могла бы вести себя с мальчиком строже. При этом с её сыном всё в порядке, пишет телеграм-канал Информ-Бюро ЮФО. Разве что в четыре года у ребёнка было сотрясение и отёк мозга, после чего он стал постоянно улыбаться.

Однако родители после публикации видео решили показать ребёнка психологу.

ИА REGNUM сообщало, с классом, в котором учится мальчик, будут работать психологи.

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