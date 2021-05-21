Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 17:19 — REGNUM Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей и умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

38-летняя жительница Гусь-Хрустального издевалась над своим 12-летним сыном. С 2018 года она избивала ребёнка за любую провинность, в том числе пластиковой выбивалкой для ковров и обрезком металлопластиковой трубы. Она также не оказывала сыну медицинской помощи после нанесения ему телесных повреждений. От систематических побоев у мальчика образовались раны, которые были инфицированы и воспалены.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего». Расследование завершено, рассматривать дело будет Гусь-Хрустальный городской суд.