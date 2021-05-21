Москва, , 17:18 — REGNUM Власти РФ выбрали не самое удачное время для внедрения обязательной маркировки товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о том, что среди предпринимателей маркировку товаров ретейла поддерживают меньше 25% бизнесменов.

«Маркировка — обременительная процедура для многих предпринимателей. К примеру, для малого бизнеса приобретение оборудования и расходных материалов — это тоже существенные вложения. Суммы разнятся в зависимости от вида деятельности, но многие озвучивают цифры в диапазоне от 7 тысяч до 30 тысяч, — сказал Демин. — Я не говорю о крупных компаниях, для них данное нововведение может быть даже очень кстати, так как позволит избавиться от менее состоятельных конкурентов. На качество товара маркировка никак не повлияет. Давайте быть реалистами: злоумышленники научились подделывать даже денежные купюры, что уж говорить о марках».

Как подчеркнул Демин, даже если относиться к маркировке как к еще одному методу учета, то время для его введения выбрано не самое удачное.

«Я знаю, что предприниматели из разных отраслей стараются отсрочить эту процедуру. Действительно, в кризисный момент, когда растут цены на сырье и сокращается потребительская активность, заниматься «расклеиванием бирок» ни к чему», — убежден эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ необходимо предусмотреть субсидии предпринимателей от государства на покупку оборудования или беспроцентные кредиты, чтобы смягчить последствия маркировки.

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