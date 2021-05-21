Москва, , 17:18 — REGNUM 17-летний фланговый нападающий московского «Динамо» и национальной сборной России Арсенал Захарян, которого можно смело назвать одним из главных открытий прошедшего сезона Российской Премьер-лиги, рассказал, почему выбрал выступать за сборную России, а не Армении.

«В последние полгода у меня было два предложения от сборных. Но я поехал играть за молодежную сборную России, где отыграл на Евро, потому меня вызвали в основную. Все произошло так быстро, что даже выбирать не пришлось. Игровая практика много решила за меня, я надеюсь помочь сборной через некоторое время», — приводит слова Арсена Захаряна Sport24.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Арсен Захарян принял участие в 13-ти матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В среднем за матч футболист отдает 1,7 ключевые передачи и совершает 0,5 обводки. WhoScored оценивает игру футболиста на 7,09 балла.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро. Текущее соглашение российского спортсмена с «Динамо» рассчитано до конца сезона 2023/24.