Москва, , 17:17 — REGNUM Поправки, уточняющие проведение выборов в Госдуму, внесли в нижнюю палату парламента депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и сенатор Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Изменения предлагаются внести ко второму чтению законопроекта, ограничивающие избирательные права экстремистов и террористов.

В частности, рассказал Крашенинников, предлагается раскрыть понятие «причастности» участников, членов, работников экстремистских и террористических организаций к их деятельности и иных лиц, чтобы исключить правовую неопределённость и сделать норму более точной и ясной. Причастность будет устанавливаться решением суда.

Под причастностью участников, членов, работников и иных лиц предлагается понимать непосредственную реализацию целей и форм деятельности, в связи с которыми организация признана экстремистской или террористической, в том числе отдельных мероприятий. А также выражение поддержки таким организациям (или их отдельным мероприятиям) высказываниями, в том числе в интернете, либо иными действиями: предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.

Таким образом, лица, непосредственно участвующие в реализации целей и форм деятельности экстремистской или террористической организации, либо выражающие поддержку таким организациям, в том числе в интернете, могут быть признаны судом причастными к их деятельности, уточнил Крашенинников.

Одновременно поправками предложено распространить предусмотренные ограничения не только на выборы депутатов Государственной думы, но и на все выборные должности, унифицировав выборное законодательство.

Госдума 18 мая приняла в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться в нижнюю палату парламента.

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