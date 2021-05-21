Таллин, , 17:17 — REGNUM Передвижная выставка Тартуского университета «Падение к звездам» знакомит публику с историями людей, связанных с университетом, которые осмелились рискнуть и потерпеть неудачу, но неизменно продолжали стремиться к звездам. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшего вуза Прибалтики.

Выставка создана в сотрудничестве с музеем Тартуского университета и ее можно увидеть в таллинском творческом городке Теллискиви. С июня она будет выставляться в городах Вильянди, Пярну, Нарва и Тарту.

На выставке под открытым небом можно увидеть десяток историй, рассказывающих о том, как из ошибок и неудач рождались особые идеи. «Этой выставкой мы хотим привлечь внимание к широко распространенному заблуждению, как будто все должно всегда быть успешным в достижении целей», — сказала Марлен Отсус, главный специалист по маркетингу Тартуского университета.

На выставке представлены интересные факты из жизни известных ученых и деятелей культуры Эстонии, среди которых герои выставки — Антон Хансен Таммсааре, Георг Фридрих Попугай, Юри Лотман, Лийдия Поска-Тейсс и Артур Линд.

По словам Терье Лыбу, куратора музея и выставки Тартуского университета, цель выставки — побудить людей всех возрастов продолжать учебу. «Не стоит сдаваться, если текущий образовательный путь не прошел гладко или жизнь создала трудности на этом пути. Учиться никогда не поздно, потому что образование — это ценный актив, который никто не может отнять у нас», — считает Лыбу.

Выставка демонстрируется на эстонском и английском языках.