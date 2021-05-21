Киев, , 17:22 — REGNUM На Украине утвердили план модернизации ГТС страны на ближайшие 10 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующее решение приняла 21 мая национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Согласно документу, предполагается, что сумма инвестиций в ГТС в течение десяти лет составит 37,3 млрд грн (порядка $1,3 млрд), причем около 10 млрд гривен в этом году, из которых 2 млрд грн уже инвестированы.

Предполагается, что средства будут направлены на реализацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, ремонты, техническое обслуживание и диагностику газотранспортной системы.

Напомним, что с 2020 года за работу газотранспортной системы Украины отвечает отдельная госкомпания «Оператор ГТС Украины», которая, согласно официальным данным, по результатам работы в 2020 году получил 20,4 млрд гривен чистой прибыли. Также напомним, что транзитный контракт с Россией у Украины есть только до 2024 года, а дальше перспективы использования ГТС весьма туманны.