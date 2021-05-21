Минск, 21 мая, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Белоруссии в суды направлено 667 уголовных дел о массовых беспорядках после президентских выборов 2020 года, сообщили 21 мая в пресс-службе белорусской генпрокуратуры.

ИА REGUM Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске

Эти уголовные дела возбуждены в отношении 944 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках. Эти люди обвиняются в грубых нарушениях общественного порядка.

Также они обвиняются в действиях, «связанных с невыполнением законных требований представителей власти», в насилии и угрозах его применения к правоохранителям, в их публичном оскорблении, осквернении надписями чужого имущества, хулиганстве, надругательстве над государственной символикой.

В белорусском надзорном ведомстве отметили, что на сегодняшний день по делам о массовых беспорядках осуждены 682 человека.