Москва, , 17:16 — REGNUM Бизнес по всему миру получил сигнал — национальные государства начинают полномасштабную борьбу с офшорами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса и делового администрирования института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян. Так он прокомментировал планы Минфина США ввести 15-процентный мировой налог на прибыль корпораций.

«На сегодняшний день экономика США нуждается в дополнительном инвестиционном ресурсе, поскольку запускаются очень большие инфраструктурные проекты и создается принципиально новая технологическая база, то есть развиваются IT-проекты, — сказал Мартиросян. — Занимать на долговых рынках очень трудно, поэтому Минфин США вводит мировой налог на прибыль в поддержку своих компаний, нуждающихся в этом инвестиционном вливании».

Как полагает Мартиросян, решение Минфина США обложить налогом холдинговые компании, которые возникли в США, применяется для того, чтобы, с одной стороны, признать компании, зарегистрированные в другой юрисдикции, но имеющие корни в США, американскими, а с другой — собрать с них налог на корпоративную прибыль.

«Возникновение необходимости сбора налогов с мировых корпораций имеет три важных тенденции. Во-первых, это сигнал всему бизнесу, что национальные государства начинают полномасштабную борьбу с офшорами. Во-вторых, налоговые ставки, вероятнее всего, повышаться не будут, но произойдет ужесточение механизмов сбора налога. В-третьих, инициатива касается не только США. Минфин обратился с предложение в ОЭСР, объединяющей более 150 стран. Это означает, что практика сбора мирового налога на прибыль может стать глобальной, и все национальные государства получат возможность находить свои холдинговые компании по всему миру и облагать их собственными национальными налогами», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что мировой 15-процентный налог на прибыль корпораций обязательно будет принят.

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