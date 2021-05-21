Таллин, , 17:16 — REGNUM Эстонский технологический стартап UP Catalyst получил 50 000 евро стартового капитала от Центра бизнес-инкубации Европейского космического агентства для развития своего проекта по производству кислорода на Марсе.

Об этом говорится в пресс-релизе компании. Стартап, основанный в 2019 году, будет использовать начальные деньги для продвижения нового способа производства кислорода из марсианской атмосферы. Атмосфера Марса содержит 96% углекислого газа и всего около 0,1% кислорода, в то время как на Земле кислород составляет 21% атмосферы. UP Catalyst разработала новый метод экологически безопасного использования обоих побочных продуктов, уверяют в эстонской фирме.

Кроме того, UP Catalyst перерабатывает окись углерода в ценные углеродные наноматериалы. Полученные наноматериалы могут быть использованы в различных областях космической промышленности, например, в технологиях батарей и ультраконденсаторов, в проводящих и упрочняющих покрытиях, в полимерных составах, фильтрах для воды и так далее, отмечается в пресс-релизе.

Компания заявляет, что ее производственные процессы основаны на электролизе CO2 и пиролизе биомассы.