Москва, , 17:15 — REGNUM Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» поставляется уже в 35 стран мира. Об этом сообщила 21 мая вице-премьер России Татьяна Голикова.

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«Поставки препарата уже идут в 35 стран мира, его выпуск начат или находится в стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и других странах», — сказала она в ходе Глобального саммита по здравоохранению.

В целом, по слова Голиковой, вакцина «Спутник V» зарегистрирована для применения уже примерно в 70 странах, на которые приходится в совокупности около 40% мирового населения.