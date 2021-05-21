Москва, , 17:15 — REGNUM Американское министерство финансов и государственный департамент однозначно добьются своего, и мировой 15-процентный налог на прибыль корпораций будет принят, а сами корпорации начнут возвращаться в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил управляющий партнер юридической компании, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

«США предлагают установить мировой налог на прибыль корпораций не менее 15% для того, чтобы воспрепятствовать регистрации крупных американских корпораций в других юрисдикциях, — сказал юрист. — Например, Amazon или Microsoft открывают свои штабы в Ирландии, европейской стране с высоким уровнем законодательной системы и с низкими налогами. Закон они не нарушают. Их цель — сокращение размера налога на прибыль. При этом бюджет США теряет внушительный объем налоговых платежей. Очевидно, что такой исход невыгоден США. Американский Минфин и Госдеп однозначно добьются своего, и мировой налог будет принят».

Головченко призвал не забывать, что Вашингтон умеет «убеждать», и его весомые аргументы — это включение стран в список по блокировке счетов и перечень «серых» государств, введение различных санкций.

«Таким образом, налог на прибыль корпораций будет везде одинаковым, и крупные американские компании потеряют интерес к регистрации в той же Ирландии или Сингапуре, — считает юрист. — Они перенесут штабы обратно в США, так как смысл их расположения вне Америки пропадет. Можно предположить, что все, что крупным компаниям при этом удастся сделать, — добиться введения репатриаций, таких как льготные условия уплаты налогов на пару лет. США выбрали своего рода тактику антиглобализма. Если раньше американские инвестиции активно направлялись на развитие других стран, то сейчас весь акцент сделан на США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что введение 15-процентного мирового налога на прибыль корпораций может привести к переезду части головных офисов крупных компаний ради снижения эффективных ставок.

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