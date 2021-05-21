Ольга Корнева, 21 мая 2021, 18:47 — REGNUM Более 173 тысяч человек из всех 85 регионов России и 132 стран мира зарегистрировались на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего за четыре года на участие в конкурсе пришло более 833 тысяч заявок. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко в ходе пресс-конференции по итогам регистрационной кампании четвертого конкурса «Лидеры России».
В этом году конкурс «Лидеры России» разделен на 8 профильных специализаций. В дополнение к направлениям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также трек «Студенты» (для участников без управленческого опыта) и трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).
Заявки на конкурс «Лидеры России» подали граждане 132 стран мира, всего их 173 468. По числу регистраций самыми активными оказались жители Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Украины, Узбекистана, Армении, Латвии, Туркменистана, Таджикистана и Германии.
Сергей Кириенко напомнил журналистам, что возможность участвовать у иностранных граждан была уже во втором конкурсе. Но иностранцам было намного сложнее проходить тесты, особенно на знание истории, географии и экономики России, к тому же их сравнивали с профессиональными российскими управленцами. Поэтому иностранных граждан в финале практически не было. В этом году было принято решение дать им возможность показать себя в специальном треке «Международный». Финалисты смогут получить вид на жительство, а победители — стать гражданами России по ускоренной процедуре.
Главная возможность, которую даёт конкурс участникам и ради которой он и запускался, — это личностный и профессиональный рост. Многие конкурсанты называют работу с наставником одним из главных достижений от участия в конкурсе. По словам первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ, переход на специализированные треки позволил пригласить больше отраслевых профессиональных наставников. В треке «Здравоохранение» — наставники от медицины и организации здравоохранения, в треке «Культура» свои и т.д. Это важно для участников, так как они получают в наставники не просто квалифицированного управленца, но и специалиста в той отрасли, в которой им хочется развиваться.
Основной приз конкурса остается прежним — это грант в размере 1 миллиона рублей на выбранную программу обучения в любом вузе страны. Также партнеры «Лидеров России» (крупнейшие российские компании) предоставляют финалистам и победителям треков собственные пакеты предложений — это и доступ к программам корпоративного обучения, и стажировки, и вакансии.
Конкурс «Лидеры России» проходит четвертый год. В этом году появилась проверка искусственным интеллектом видеоинтервью, которое каждый участник должен был записать на этапе регистрации. Как отметил Сергей Кириенко, программу Искусственного интеллекта протестировали в предыдущем сезоне, и она доказала свою эффективность. Эта программа просматривает все 173 тысячи видеоинтервью участников и оценивает их по таким параметрам, как эмоции, грамотность речи и еще 6 тысяч параметров.
Также Сергей Кириенко объявил о решении Наблюдательного совета конкурса ввести специальный трек «Развитие» для всех желающих любого возраста проверить себя (вне зависимости — участвует человек в конкурсе или нет).
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал о ключевых результатах заявочной кампании. «Больше всего заявок на участие поступило от мужчин — 71%, от женщин — 29%. Статистика треков по полу: больше всего девушек — 62% в треке «Культура» и в треке «Студенты» — 51%. Самыми мужскими стали треки «Информационные технологии» — 84%, «Бизнес и промышленность» — 77% и «Госуправление» — 71%».
Рейтинг активности регионов по подаче заявок выглядит так: первое место занимает Центральный Федеральный округ — 36,3% от всех отправленных заявок. На втором месте — Приволжский федеральный округ (17%). Далее идут Северо-Западный (13,2%), Сибирский (9,1%), Уральский (9%), Южный (8%), Дальневосточный (4%) и Северо-Кавказский (3,4%) федеральные округа.
Алексей Комиссаров подчеркнул, что в топ-15 регионов по количеству регистраций в этом году вошли: Москва (21 013 заявок), Санкт-Петербург (8418) и Московская область (6940). Далее идут Свердловская (3231) и Самарская (3207) области, Краснодарский край (3027), Нижегородская область (2551), Республика Татарстан (2479), Ростовская (2226) и Новосибирская (2129) области, Республика Башкортостан (2118), Челябинская область (2039) и Красноярский край (1818). Замыкают топ-15 Пермский край (1508) и Тюменская область (1493 заявок).
Алексей Комиссаров добавил, что «по просьбе наших участников мы решили предложить еще одно нововведение: те, кто доходил до полуфиналов и финала «Лидеров России», говорили о том, что одно из ключевых преимуществ конкурса — это нетворкинг, возможность узнать людей с такими же взглядами на жизнь, интересных и амбициозных». «Ребята продолжают встречаться, общаться, но очень переживают, что дальше не могут принимать участие в «Лидерах России», им не хватает этого конкурсного драйва, эмоций. Мы в этом году запускаем для них специальный проект «Битва сезонов». В нем смогут принять участие все полуфиналисты и финалисты прошлых лет», — сказал он.
Среди участников четвертого конкурса «Лидеры России» — 0,6% докторов и 6,1% кандидатов наук. 3,7% конкурсантов имеют степень MBA, 19% — получили два и более высших образования. Больше всего среди участников специалистов и магистров — 46,7%, бакалавров — 13,5%, с незаконченным высшим — 5,3%, студентов выпускного курса 1,3%, а также 2,3% конкурсантов со средним профильным образованием и 1,5% со средним общим.
Лидером среди отраслей, где сейчас работают участники, стали образование, государственная служба, строительство, информационные технологии, энергетика, банки и страхование, здравоохранение, а также транспорт и логистика, оптовая торговля, машиностроение, научные исследования и разработки, ЖКХ, консалтинг и ретейл.
По итогам всех тестов первого блока будет проведен первый отсев, после которого те, кто наберет достаточное количество баллов, будут допущены до второго дистанционного этапа, который начнется 18 июня. Конкурсанты будут проходить специализированные тесты треков, которые позволят оценить их профессиональный уровень в той или иной сфере. После двух дистанционных этапов будут определены финалисты треков, которые отправятся на очные соревнования осенью этого года.
Заявки на трек «Здравоохранение» подали почти 5300 человек, 40% — женщины. По словам министра здравоохранения РФ, куратора трека «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России» Михаила Мурашко, в стране идет модернизация здравоохранения, поэтому цель трека — отобрать тех специалистов, которые будут формировать кадровый резерв для всех уровней здравоохранения.
Количество кандидатов (49%) и докторов (9%) наук преобладает среди участников конкурса в треке «Наука», а магистров (54%) — в треке «Информационные технологии». Участники трека «Госуправление» лидируют по количеству степеней MBA.
Также Александр Нарукавников отметил новый для этого сезона трек «Студенты», который дает молодым людям, не имеющим управленческого опыта, но желающим реализоваться в этом направлении, возможность участвовать. По его мнению, потенциал этого трека огромен.
Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям МИД России, член Наблюдательного Совета конкурса «Лидеры России» Михаил Швыдкой заявил, что «сфера культуры сегодня — это не только система и такая сфера государственных учреждений и организаций культуры».
Первый заместитель генерального директора ТАСС, член Наблюдательного Совета конкурса «Лидеры России» Михаил Гусман обратился к организаторам конкурса от лица Всемирной ассоциации русской прессы, фонда поддержки русскоязычной прессы за рубежом с предложением подвести итог трека «Международный» в марте будущего года во время ХХII Всемирного конгресса русской прессы, который состоится в Москве. По его словам, на этом масштабном форуме зарубежных русскоязычных медиа соберется более 300 руководителей СМИ почти из 100 стран мира, и эта площадка представляет особый интерес.
Актуальность конкурса «Лидеры России» оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Таких механизмов за рубежом нет. Он придуман у нас, полностью разработан. Он собрал многие хорошие, интересные практики, аккумулировав их вместе. Синтезировал в совершенно новый, уникальный продукт, которым нужно просто воспользоваться. И это еще одно доказательство того, что Россия уверенными темпами идет вперед, что она развивается. Это говорит о том, что мы являемся государством с поистине безграничным потенциалом».
Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, член Наблюдательного Совета конкурса «Лидеры России» Светлана Журова подчеркнула, что все участники конкурса «Лидеры России», кто пройдет тесты, получат индивидуальный план развития.
По словам генерального директора Государственной Третьяковской галереи, члена Наблюдательного Совета конкурса «Лидеры России» Зельфиры Трегуловой, у нее большие ожидания от трека «Культура», так как культура нуждается в современном менеджменте.
Генеральный директор ФГБУ «Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, член Наблюдательного Совета конкурса «Лидеры России» Марина Лошак рассказала, что появление трека «Культура» — чрезвычайно важное событие, которого давно ждали.
Вице-президент Федерации Спортивной гимнастики России, член Наблюдательного Совета конкурса «Лидеры России» Алексей Немов призвал участников не бояться и идти вперед, преодолевая свои страхи.
Основной возраст участников четвертого конкурса «Лидеры России» от 31 до 35 лет — 25,6% и от 36 до 40 лет — 25%. Конкурсантов от 41 до 45 лет — 16,5%, а от 26 до 30 лет — 11,7%. Участников в возрасте от 46 до 55 лет — 8,2%, от 18 до 25 лет — 9,8% и от 51 до 55 лет — 3,2%.
21 мая стартовал дистанционный этап четвертого конкурса «Лидеры России».