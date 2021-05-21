Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Американский исполнитель Lil Nas X выпустил новую песню под названием Sun goes down. Композиция доступна на цифровых платформах с 21 мая.

Вместе с синглом вышел и клип на YouTube-канале исполнителя. В ролике Lil Nas X возвращается в прошлое, чтобы поддержать молодую версию самого себя.

Добавим, что за несколько часов клип посмотрели более 1,3 млн. человек. А более 310 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится».

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