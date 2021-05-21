Рига, , 17:14 — REGNUM В пятницу, 21 мая, в столице Латвии официально стартовал новый купальный сезон. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Во время купального сезона общественный порядок и безопасность отдыхающих на рижских пляжах в Вецаки, Вакарбулли, Даугавгриве, на озере Бабелитес, Румбуле, Луцавсале и Кипсале обеспечат сотрудники Управления гражданской обороны и безопасности на воде Муниципальной полиции.

Полиция самоуправления Риги призывает отдыхающих быть благоразумными около водоемов, а также внимательно следить за детьми.

В четверг, 20 мая, в Риге была пасмурная погода с дождем. Температура днем составила + 13 градусов. В пятницу, 21 мая 2021 года, температура повысится до + 15.