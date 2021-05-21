Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, который традиционно проходит в рамках Петербургского международного экономического форума, в этом году состоится 3 июня и будет посвящен медицинским работникам и волонтёрам, вносящим основной вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Как сообщили 21 мая в Смольном, на концерте выступят лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и симфонический оркестр театра Петруцелли (город Бари, Италия). Выступление российских и итальянских музыкантов будет символизировать сотрудничество между двумя странами в борьбе с COVID-19. Напомним, в 2020 году российские военные медики развернули в италии полевой госпиталь для помощи заболевшим ковидом.

Концерт пройдет в соответствии с правилами безопасности и требованиями Роспотребнадзора. Вход бесплатный.

«Знаковым событием станет концерт-посвящение медикам и волонтерам. Совместно с Фондом Росконгресс мы активно работаем над его подготовкой, особое внимание уделяя вопросам эпидемиологической безопасности», — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.