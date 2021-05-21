Москва, , 17:13 — REGNUM В настоящее время российский рынок доставки еды еще далек от наполнения, и сделки по слиянию и поглощению отдельных операторов ему еще предстоят. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

«Очевидно, что пандемия была сильнейшим драйвером рынка доставки еды. До пандемии здесь так же, как и в секторе онлайн-развлечений, вроде бы и рынок существовал, и игроки были, но сектор рос уж больно медленно. Сейчас рынок доставки еды еще далек от наполнения, и сделки по слиянию и поглощению отдельных операторов нам еще предстоит увидеть, — сказал он. — На рынок планируют выйти еще два крупных игрока, что должно добавить рынку конкурентной борьбы и позволить снизить комиссии для рестораторов. При этом развитие как крупных сервисов доставки, так и отдельных проектов формата «dark kitchen» (иными словами, бизнес в сфере общественного питания, обслуживающий заказы потребителей только онлайн — прим. ИА REGNUM) — это та трансформация рынка еды, которая не уйдет вместе с пандемией».

Как подчеркнул Завьялов, если поначалу сервисам доставки приходилось в срочном порядке отлаживать бизнес-процессы, повышать эффективность последней мили, то теперь настает очередь дополнительных сервисов: увеличения охвата аудитории, скорости доставки, кастомизация (например, персональная диета и учет калорийности).

«Это не значит, что классический ресторан доживает свой век — просто у потребителей появляются новые привычки и запросы», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов рассказал, что жители РФ оценили, насколько удобна услуга по доставке еды на дом, и теперь не собираются отказываться от нее.