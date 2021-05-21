Киев, 21 мая 2021, 17:13 — REGNUM Украинская Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует ограничить до нулевого уровня пропускную способность межгосударственных сечений с Россией и Белоруссией, позволяющих импорт электроэнергии.
Об этом сообщается в проекте соответствующего решения, опубликованном 21 мая на сайте Нацкомиссии.
Проект этого решения включен в повестку заседания Нацкомиссии, назначенного на 26 мая.
Ранее министерство энергетики Украины направило НКРЭКУ письмо с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
По мнению ведомства, ориентация на импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами европейского Энергосообщества, противоречит стратегическим целям Украины по интеграции энергосистемы в ENTSO-E и несет угрозу энергобезопасности страны.
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