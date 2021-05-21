Рига, , 17:12 — REGNUM Парламент Латвии Сейм выступает категорически против того, чтобы матчи домашнего Чемпионата мира по хоккею прошли в Риге без зрителей. Об этом сообщил lsm. lv со ссылкой на законопроект, одобренный в срочном порядке главным законодательным органом страны.

Депутаты Сейма предложили организовать матчи так, чтобы болельщики могли поприсутствовать на игре при условии соблюдения некоторых правил эпидемиологической безопасности.

В частности, предлагается обеспечить контроль заполняемости зала, обязательное соблюдение присутствующими социальной дистанции, допускать на матчи только граждан, прошедших полную вакцинацию, перенесших заболевание или имеющих отрицательный тест на коронавирус, сданный не ранее чем за 48 часов до события.

Таким образом, парламент выступил против решения правительства и врачей-эпидемиологов «закрыть» первенство от зрителей на трибунах.

Чемпионат мира по хоккею стартует в пятницу, 21 мая.