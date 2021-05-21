Кологрив, Костромская область, , 20:13 — REGNUM В Костромской области появится четвертый муниципальный округ — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Решение об объединении трех сельских поселений Кологривского района и города Кологрив 20 мая утвердили депутаты Костромской областной думы.

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В районе будет ликвидирована двухуровневая система власти (поселение и район). По информации действующего главы района Сергея Данилова, ликвидация поселений не приведёт к заметному сокращению числа чиновников. Экономия бюджета в размере 1 миллиона рублей произойдёт за счёт отмены выборов в представительные и исполнительные органы власти сельских поселений.

«Преобразование района не ставит главной целью оптимизацию или сокращение чиновников. Принято решение, что все работники, которые трудятся на территориях сельских поселений, если захотят, то смогут перейти в администрацию округа и работать на местах. Доступность населения к власти будет такая же, как и сейчас. Экономия в размере 1 миллиона рублей произойдёт за счёт того, что нам не придётся нести затраты на проведение выборов депутатов и глав сельских поселений. Кроме того на территориях большинства поселений попросту невозможно выбрать достойную и активную кандидатуру на пост главы. Население в основном пенсионного и предпенсионного возраста»

В результате муниципальной реформы жители района лишатся возможности избирать главу. Люди будут выбирать 15 депутатов муниципального округа. Они, в свою очередь, утвердят кандидатуру на пост главы из списка, предложенного конкурсной комиссией. Данилов отметил, что такая ситуация более чем устраивает местных жителей — «люди говорили мне, что главу района уже давно пора назначать».

С этим мнением не согласился депутат Костромской областной думы Александр Плюснин (Справедливая Россия — За правду). Он отказался голосовать за преобразование района в округ из-за отмены прямых выборов главы:

«Я прекрасно понимаю ситуацию с нехваткой средств и нехваткой людей. Вызывает беспокойство то, что глава муниципального образования будет избираться представительным органом, не всенародно. За счёт этого усиливается вертикаль власти. Поэтому я буду голосовать против»

Также на заседании областные депутаты подержали решение об объединении четырёх поселений внутри Октябрьского и Макарьевского районов. Теперь в Октябрьском районе будет три сельских поселения вместо четырёх, в Макарьевском — пять вместо шести.

Против укрупнения территорий высказался депутат Владимир Михайлов (партия «Социальной защиты»). Он отметил, что объединение сельских поселений снизит эффективность управления территориями и призвал властей развивать производство в области.

«О бъединение и укрупнение в любом случае снижает эффективность управления. Вместо того, чтобы развивать производство, власти объединяют муниципальные образования. То есть нет производства — нет муниципального образования. И всех депутатов это устраивает. Это путь, по которому чиновники ведут Костромскую область к банкротству. Нужно бороться не со следствием, а с причиной. А то так мы скоро дообъединяемся до того, что одна Кострома останется!»

Закон о преобразовании Кологривского района в округ был принят большинством голосов. Депутат Александр Плюснин высказался против, двое парламентариев воздержались, Владимир Михайлов не голосовал.

Напомним, на данный момент процесс преобразования в муниципальные округа начат ещё в трёх районах региона — Нейском, Межевском и Парфеньевском.Первый муниципальный округ — Нейский появится в области до 1 января 2022 года. Костромичи относятся к муниципальной реформе неоднозначно. Так, в апреле 2021 года жители 5 из 6 существующих сельских поселений Сусанинского района высказались против объединения на публичных слушаниях. Они захотели «не торопиться», посмотреть на опыт других районов и «сделать выводы».

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