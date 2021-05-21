В Костромской области появился ещё один муниципальный округ
Кологрив, Костромская область, 21 мая, 2021, 20:13 — ИА Регнум. В Костромской области появится четвертый муниципальный округ — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Решение об объединении трех сельских поселений Кологривского района и города Кологрив 20 мая утвердили депутаты Костромской областной думы.
В районе будет ликвидирована двухуровневая система власти (поселение и район). По информации действующего главы района Сергея Данилова, ликвидация поселений не приведёт к заметному сокращению числа чиновников. Экономия бюджета в размере 1 миллиона рублей произойдёт за счёт отмены выборов в представительные и исполнительные органы власти сельских поселений.
В результате муниципальной реформы жители района лишатся возможности избирать главу. Люди будут выбирать 15 депутатов муниципального округа. Они, в свою очередь, утвердят кандидатуру на пост главы из списка, предложенного конкурсной комиссией. Данилов отметил, что такая ситуация более чем устраивает местных жителей — «люди говорили мне, что главу района уже давно пора назначать».
С этим мнением не согласился депутат Костромской областной думы Александр Плюснин (Справедливая Россия — За правду). Он отказался голосовать за преобразование района в округ из-за отмены прямых выборов главы:
Также на заседании областные депутаты подержали решение об объединении четырёх поселений внутри Октябрьского и Макарьевского районов. Теперь в Октябрьском районе будет три сельских поселения вместо четырёх, в Макарьевском — пять вместо шести.
Против укрупнения территорий высказался депутат Владимир Михайлов (партия «Социальной защиты»). Он отметил, что объединение сельских поселений снизит эффективность управления территориями и призвал властей развивать производство в области.
Закон о преобразовании Кологривского района в округ был принят большинством голосов. Депутат Александр Плюснин высказался против, двое парламентариев воздержались, Владимир Михайлов не голосовал.
Напомним, на данный момент процесс преобразования в муниципальные округа начат ещё в трёх районах региона — Нейском, Межевском иПарфеньевском.Первый муниципальный округ — Нейский появится в области до 1 января 2022 года. Костромичи относятся к муниципальной реформе неоднозначно. Так, в апреле 2021 года жители 5 из 6 существующих сельских поселений Сусанинского района высказались против объединения на публичных слушаниях. Они захотели «не торопиться», посмотреть на опыт других районов и «сделать выводы».