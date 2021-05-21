Москва, , 17:09 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование государственного контроля и усиление ответственности в сфере оборота оружия, внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Планируется увеличить сроки давности по нарушениям законодательства в сфере оборота оружия — с 2 месяцев до 1 года.

Устанавливается повышенная ответственность за организацию обучения производству оружия в интернете, также КоАП дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия.

Вводится ответственность за незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение газового, сигнального и пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Дж.

Вводится наказание за оборот метательного броскового оружия в качестве гражданского и служебного оружия, а также предусматриваются санкции на ношение гражданами холодного оружия в целях самообороны.

Поправки также предусматривают освобождение от наказания в случае добровольной сдачи оружия.

Инициатива внесена в Госдуму после трагедии в школе в Казани.