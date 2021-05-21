Москва, , 17:09 — REGNUM В 2021 году в России можно ожидать роста цен на курортную недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявила завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ вырос спрос на курортную недвижимость.

«Пандемия привела к значительному росту спроса на курортную недвижимость. Ограничения перелетов, закрытие стран с теплыми морями обусловили повышение спроса на нашу курортную недвижимость в среднем в 1,5 раза, а в Калининграде — в 1,8 раз. Это очень высокие показатели. Можно ожидать, что высокий спрос сохранится и в 2021 году. Поскольку высокий спрос определяет рост цен, можно также ожидать сохранения в 2021 году тенденции увеличения цен на курортную недвижимость», — сказала Иванкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Надежда Седова заявила, что резкий рост спроса в России на курортную недвижимость вызван прежде всего коронавирусными ограничениями.

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