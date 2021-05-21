Грайворон, , 17:10 — REGNUM Двое граждан Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка задержаны пограничниками в Грайворонском районе Белгородской области. Молодые люди пытались пересечь государственные границу без документов, сообщила 21 мая корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь регионального управления ФСБ Оксана Ищенко.

Иностранцы 1995 и 1999 годов рождения пробирались в Россию пешком в обход установленных пунктов пропуска. С собой у них не было надлежащих разрешений для пересечения границы. Уголовное дело расследовал следственный отдел регионального УФСБ.

Суд приговорил иностранных граждан к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима каждого. Приговор вступил в законную силу.