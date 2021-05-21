Москва, , 17:08 — REGNUM Жители РФ оценили, насколько удобна услуга по доставке еды на дом, и теперь не собираются отказываться от этого даже в условиях, когда коронавирусные ограничения постепенно отменяются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя новость о том, что в РФ продажи продуктов питания по Сети выросли в четыре раза.

«Здесь действует два фактора. Первый — это то, что люди, воспользовавшись услугами доставки, убедились в том, насколько это удобно, и не стали переходить на прежний режим самостоятельного посещения магазинов. Второй фактор — опасения, связанные с коронавирусом, по-прежнему полностью не исчезли. Тем более что в последнее время отмечается рост заболеваемости. Особенно в Москве и в Санкт-Петербурге, — сказал Колганов. — Скорее всего, падения спроса на эти услуги уже не будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Лариса Невидайло заявила, что жители РФ ощутили удобство доставки и поэтому изменили свои привычки.

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