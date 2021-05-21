Таллин, , 17:08 — REGNUM 23 и 29 мая в заброшенном бывшем здании районной управы столичного района Кристийне пройдут учения таллинской дружины добровольного ополчения «Кайтселийит». Об этом сообщила stolitsa. ee, отметив, что в здании по адресу улица Тулика, 33, будут отрабатываться элементы боя в условиях городской застройки.

В пресс-службе мэрии призвали горожан в указанные дни не обращать внимание на активное перемещение по району людей в военной униформе, а также не пугаться различного шума из здания.

Учения согласованы с Департаментом полиции и погранохраны и Спасательным департаментом Эстонии. Руководство «Кайтселийт» заранее извинилось перед таллинцами и гостями столицы за возможное неудобство.