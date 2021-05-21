Киев, , 17:07 — REGNUM Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, военная медсестра Яна Дугарь, подтвердила, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила 21 мая через социальные сети.

Дугарь заявила, что в своё время она долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов получила его.

Она считает, что такая переписка — это «нормально», и подчеркивает, что ей важно было донести свою историю, видение и переживания от того, что происходит с ней лично и другими обвиняемыми по этому делу.

ИА REGNUM напоминает, что президент УкраиныВладимир Зеленскийв ходе пресс-конференции 20 мая сообщил журналистам, что переписывается с Дугарь и даже показал переписку в своем телефоне журналисту оппозиционного телеканала «Наш» Максиму Назарову. Также Зеленский заявил, что до сих даже примерно не понимает, кто убил Шереметав 2016 году и допустил, что к этому преступлению причастны лица, на тот момент связанные с контрразведкой Службы безопасности Украины.