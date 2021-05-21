Москва, , 17:12 — REGNUM Наличие разных видов транспорта в Москве позволяет жителям отказываться от частного автомобиля. Об этом 21 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин выступая на марафоне «Новое знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Одна из участниц мероприятия пожаловалась, что в Москве ей негде парковать свой автомобиль.

«Надо было задумываться до того, как покупать автомобиль», — смеясь, ответил ей Собянин.

«Так продавать автомобиль…» — попыталась сформулировать вопрос девушка, но Собянин не дал ей закончить.

«Конечно, продавайте», — заявил мэр столицы.

Собянин напомнил, что сейчас в Москве легко можно воспользоваться услугами каршеринга, такси, взять на прокат электросамокат или велосипед.

«Вы хотите сказать, что владение автомобилем в Москве, как пить чай из самовара — красиво, антуражно, но не рационально?» — спросила участница марафона.

«Во всех европейских городах количество машин начинается снижаться. У нас количество автомобиле еще растет. Но многие уже начинают считать деньги. Я за то, чтобы количество машин не увеличивалось. Невозможно бесконечно увеличивать количество машин на дорогах. Здесь Москва точно не резиновая», — подытожил Собянин.

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