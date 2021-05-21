Севастополь, , 17:04 — REGNUM Юбилейный XXX Международный Кинофорум «Золотой Витязь» состоится в Севастополе с 22 по 31 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства города-героя.

В этом году на фестивале будет представлено 190 конкурсных и внеконкурсных художественных, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 25 стран мира. В рамках форума, помимо кинопоказов, запланированы концерты и творческие встречи с популярными артистами театра и кино, серии фотовыставок.

Решение ежегодно проводить в Севастополе крупнейший и старейший в новой России фестиваль духовно-нравственного кино было принято в 2015 году руководством кинофорума «Золотой Витязь» и администрацией города. За все время проведения форума в мероприятиях «Золотого Витязя» приняли участие более 10 тысяч деятелей культуры из 60 стран мира.